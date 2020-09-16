شكرا لقرائتكم خبر قواعد جديدة تحسبا لعودة الجماهير للبوندسليجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت 16 ولاية اتحادية في ألمانيا على قواعد وطنية جديدة لتنظيم عودة الجماهير إلى المدرجات خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسيتم السماح للجماهير بمشاهدة المباريات من داخل الملاعب وفقا للوائح الجديدة التي سيتم تجربتها لمدة 6 أسابيع.

وبموجب هذا القرار سيتم تجاهل الاتفاق السابق الذي كان يسمح بحضور 1000 مشجع في 20 % من سعة الملاعب.

ورغم أن القواعد الجديدة ملزمة للدولة بأكملها، فإن ولاية شليسفيج هولشتاين تخطط للسماح بحضور ما يصل إلى 25 % من سعة الملاعب.

وجاء القرار في الوقت المناسب بالنسبة للبوندسليجا وباقي الدوريات الرياضية الأخرى للمحترفين في ألمانيا، لإنهاء سياسة إقامة الفعاليات الرياضية دون حضور جماهير، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان بمقدور كل الأندية تنفيذ القرار تزامنا مع موعد انطلاق البوندسليجا غدا، حيث يقص بايرن ميونخ حامل اللقب شريط افتتاح الموسم بمواجهة شالكه.

القرار الذي يتوقف على أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ستتم مراجعته في نهاية أكتوبر المقبل.

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يشار إلى أن القرار الذي تم التوصل إليه اليوم قد لا يطبق في كرة القدم فقط، وإنما قد تعود الجماهير في المنافسات التي تقام في الصالات المغلقة، مثل كرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وهوكي الجليد.

وقد حصلت 4 أندية بالفعل على الضوء الأخضر لحضور عدد من المشجعين، حيث كانت القرارات الخاصة بالحضور الجماهيري في الاستادات تتخذ بشكل محلي من قبل السلطات المسؤولة في المنطقة التي يقع بها كل استاد، وذلك حسب معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية التي ينتمي لها الاستاد.

كذلك يمكن لأرمينيا بيليفيلد، العائد للدرجة الأولى، اللعب في حضور نحو 6500 مشجع، بينما جرى السماح ليونيون برلين بحضور 5 آلاف مشجع.

وفي وقت سابق كان من المتوقع أن يتم التوصل لتسوية وطنية لمسألة حضور الجماهير الفعاليات الرياضية بحلول أكتوبر بعد تأسيس فرق عمل من الولايات الاتحادية عقب اجتماع سابق مع المستشارة الألماني أنجيلا ميركل.

ومن المرجح أن تبقى كلمة الفصل في يد المسؤولين الإقليميين المختصين بالشؤون الصحية بالبلاد.