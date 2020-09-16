مرياح يوقع لريزا التركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي ريزا سبور التركي أمس إلى اتفاق مع نادي أولمبياكوس اليوناني لضم اللاعب الدولي التونسي ياسين مرياح حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. وأفاد النادي على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت بأن المدافع ياسين مرياح (27 عاما) وقع أمس عقد انتقاله إلى الفريق مع رئيس النادي حسن كارتال بعد أن خضع للفحوص الطبية. ويضم الفريق لاعبا تونسيا آخر وهو منتصر الطالبي.

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