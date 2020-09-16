مرياح يوقع لريزا التركي

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وأفاد النادي على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت بأن المدافع ياسين مرياح (27 عاما) وقع أمس عقد انتقاله إلى الفريق مع رئيس النادي حسن كارتال بعد أن خضع للفحوص الطبية.
ويضم الفريق لاعبا تونسيا آخر وهو منتصر الطالبي.
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