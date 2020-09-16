شكرا لقرائتكم خبر لاتسيو يضم موريكي من فناربخشه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي أمس تعاقده مع مهاجم كوسوفو، فيدات موريكي من فناربخشه التركي.

ولم يكشف النادي الإيطالي عن قيمة الصفقة، لكن يعتقد أنها تبلغ نحو 20 مليون يورو (7ر23 مليون دولار).

ويلعب موريكي، المهاجم القوي الذي يبلغ طول قامته 94ر1 م، في تركيا منذ عام 2014، وشارك في 23 مباراة مع منتخب كوسوفو سجل خلالها 8 أهداف.