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لاتسيو يضم موريكي من فناربخشه

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي أمس تعاقده مع مهاجم كوسوفو، فيدات موريكي من فناربخشه التركي.

ولم يكشف النادي الإيطالي عن قيمة الصفقة، لكن يعتقد أنها تبلغ نحو 20 مليون يورو (7ر23 مليون دولار).

ويلعب موريكي، المهاجم القوي الذي يبلغ طول قامته 94ر1 م، في تركيا منذ عام 2014، وشارك في 23 مباراة مع منتخب كوسوفو سجل خلالها 8 أهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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