لاتسيو يضم موريكي من فناربخشه

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ولم يكشف النادي الإيطالي عن قيمة الصفقة، لكن يعتقد أنها تبلغ نحو 20 مليون يورو (7ر23 مليون دولار).
ويلعب موريكي، المهاجم القوي الذي يبلغ طول قامته 94ر1 م، في تركيا منذ عام 2014، وشارك في 23 مباراة مع منتخب كوسوفو سجل خلالها 8 أهداف.
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