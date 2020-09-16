أستون فيلا يصطاد حارس أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أمس صفقة التعاقد مع حارس المرمى إميليانو مارتينيز من أرسنال. ووقع مارتينيز عقدا لمدة 4 أعوام، في صفقة رددت تقارير إعلامية أن قيمتها تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار). وقال المدير الفني لأستون فيلا دين سميث «نعرف كم يقدره نادي أرسنال وقد شاهدنا عروضه الرائعة خلال الموسم الماضي، تحركنا لضم إميليانو عندما سنحت الفرصة، لأنه من النادر أن تتمكن من ضم حارس مرمى من الطراز الأول لم يصل إلى ذروته بعد».

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