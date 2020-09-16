أخصائي طب رياضي يرتكب 150 انتهاكا لقواعد المنشطات

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ويمثل مارك إس أمام المحكمة إلى جانب 4 متهمين بالتواطؤ، وذلك في أكبر محاكمة تشهدها ألمانيا في قضية منشطات.
وكان الطبيب مارك إس قد جرى القبض عليه في فبراير من العام الماضي بعد مداهمات لمنزله في مدينة إرفورت الألمانية، خلال بطولة العالم للتزلج النوردي (الشمالي) في سيفيلد بالنمسا.
وقال ممثل الادعاء، كاي جرايبر، لهيئة المحكمة إن مارك إس انتهك قوانين لأدوية والمنشطات في نحو 150 حالة. وشملت الاتهامات أيضا تسببه في حالة إصابة خطيرة.
وطبقا للائحة الاتهام قام الطبيب بإعطاء المنشطات لرياضيين بين عامي 2011 و2019، ومن بينهم رياضيون شاركوا في أولمبياد بيونجتشانج الشتوي وفي منافسات عالمية، وكذلك في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس).
وجرى الكشف عن الشبكة المزعومة للمنشطات بعدما أعلن عنها نجم التزلج النمساوي يوهانس دور في فيلم وثائقي لقناة «إيه. آر. دي» التلفزيونية الألمانية.
وربط المحققون بين تلك العملية المزعومة و23 رياضيا، أغلبهم من المتنافسين في الرياضات الشتوية وسباقات الدراجات.
وكان القضاء النمساوي قد أصدر عقوبات موقوفة التنفيذ بحق عدد من الرياضيين، من بينهم يوهانس دور.
وظل الطبيب مارك اس في الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه.
وقد انتقد محاموه بقاءه خلف القضبان لفترة طويلة للغاية، وقد قدموا شكاوى رسمية ضد احتجازه.
وحددت محكمة ميونخ 26 يوما للمحاكمة، تنتهي في أواخر ديسمبر، وذلك لإتاحة الفرصة لسماع شهادات عدد من الرياضيين السابقين.
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