شكرا لقرائتكم خبر السوبر التونسي دون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس إقامة مباراة كأس السوبر بين الترجي والصفاقسي الأحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، دون حضور جمهور. وأعلن الاتحاد قراره عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع ممثلي الفريقين والسلطات الأمنية، تحسبا لمخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث تشهد تونس زيادة متسارعة في عدد الإصابات منذ أكثر من أسبوع. وتتعلق المباراة بالموسم الرياضي 2020/2019 الذي شهد تتويج الترجي بلقب الدوري والصفاقسي بلقب الكأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السوبر التونسي دون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.