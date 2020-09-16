حسم التأهل يدفع الهلال للدغ باختاكور مرتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتمسك الهلال بتكملة مهمة الحفاظ على لقبه الآسيوي وحسم التأهل إلى دور الـ16 عندما يواجه في التاسعة مساء اليوم، باختاكور الأوزبكي للمرة الثانية خلال 72 ساعة ضمن إياب دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال على ملعب استاد الجنوب.

وتجري البطولة بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الهلال تغلب على باختاكور 2-1 الاثنين الماضي في لقاء الذهاب ضمن المجموعة الثانية بعد أن كانت المباراة في طريقها إلى التعادل، قبل أن يتدخل البديل هتان باهبري ويحسم المواجهة بهدف قاتل في آخر الدقائق كفل للهلال التربع على صدارة المجموعة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف باختاكور.

في الطرف المقابل يأمل باختاكور مع مدربه الجورجي شاتا تعويض إخفاقه في المباراة الماضية ليقترب من ضمان بطاقة التأهل قبل تضييق الخناق عليه من شباب الأهلي دبي الإماراتي الذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط.

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وفي المجموعة الأولى، يخوض الأهلي في السادسة مساء مهمة غير معقدة بعد أن حسم تأهله إلى الدور المقبل (دور الـ16) رسميا بالفوز على الشرطة العراقي الاثنين الماضي 1-0، واليوم بعد 72 ساعة أيضا، يجدد لقاءه بالشرطة على استاد خليفة الدولي.

ويملك الأهلي 6 نقاط ضمنت له التأهل بعد انسحاب الوحدة الإماراتي، فيما يأمل الشرطة العراقي تحقيق فوزه الأول في البطولة ليتنافس مع الاستقلال الإيراني على خطف بطاقة التأهل الثانية.

الأهلي والشرطة

سيعمد مدرب الأهلي على إراحة بعض لاعبيه الأساسيين بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16.

يستعيد الشرطة خدمات لاعبه محمد قاسم للتشكيل الأساسي.

محترف الأهلي ماركو مارين خطف الهدف الوحيد في المباراة الماضية وتسبب في طرد لاعب من الشرطة.

الأهلي ينتظر المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم الهلال وباختاكور وشباب الأهلي وشهرخوردو.

سجل الأهلي 150 هدفا في دوري أبطال آسيا كثالث ناد سعودي بعد الهلال والاتحاد يحقق الرقم.

يغيب عن الأهلي ياسر المسيليم ومحمد خبراني.

الهلال وباختاكور