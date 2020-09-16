شكرا لقرائتكم خبر ثلاثي النصر الجديد يسعد فيتوريا بسرعة الانسجام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي الثلاثي المنضم حديثا إلى صفوف فريق النصر لكرة القدم، عبدالمجيد الصليهم وعبدالفتاح عسيري وبيتي مارتنيز بإشادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عقب فوز الفريق أمس الأول على سباهان الإيراني ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأبدى فيتوريا سعادته بالانسجام السريع للأسماء الثلاثة ضمن خارطة التشكيل التي بدأ بها اللقاء، منوها إلى أن الفريق ما زال في بداية المشوار وأن العمل يتطلب جهدا مضاعفا لتحقيق الأهداف المنشودة في النسخة الحالية التي تقام بنظام التجمع في الدوحة.

من جانبها، قدمت إدارة النصر مكآفات للاعبين وفق اللائحة الداخلية للنادي بعد الانتصار على سباهان وتصدر المجموعة، فيما رفض فيتوريا منح الفريق راحة مفضلا مواصلة التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادا للقاء سباهان غدا لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ16.

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على صعيد آخر، رفض نادي فلامنجو البرازيلي العرض المقدم من النصر للاعب جورجيان أراسكيتا والبالغ 15 مليون يورو إضافة إلى امتيازات أخرى.

وعلمت «مكة» أن النصر بصدد تقديم عرض جديد لإدارة النادي البرازيلي رغبة منه في الظفر بخدمات اللاعب.

وأضافت المصادر أن إدارة السويكت تجد أريحية في التفاوض مع بديل جوليانو المؤكد، ويأتي التأخير في التعاقد نتيجة البحث عن عنصر جديد بعناية فائقة يشكل إضافة فنية عالية ليكتمل مشروع النادي للسنوات المقبلة.