أمير الباحة يتفقد مشروع مدينة الملك سعود الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أمس على مراحل تطوير مدينة الملك سعود الرياضية، من خلال زيارة للمدينة استمع خلالها لشرح من مدير مكتب وزارة الرياضة بالباحة صالح الغامدي عن مراحل المشروع الذي يتضمن تركيب مقاعد بسعة 7600 مقعد، وتطوير غرف اللاعبين، وإعادة تأهيل أرضية الملعب الرئيسي، استعداد لاستضاف مباريات دوري المحترين عقب صعود العين. ووجه الأمير حسام بن سعود أمانة المنطقة وإدارة النقل بسرعة تهيئة مواقف السيارات وفتح طريق آخر للمدينة الرياضية ليسهل الوصول إليها.

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