سيطرة سعودية على الواجهة الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الفرق السعودية الأربعة المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا (الهلال والأهلي والنصر والتعاون) واجهة القارة بتصدرها مجموعاتها في البطولة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع، عقب استئناف المسابقة بعد توقفها فترة طويلة بسبب جائحة كورونا

وتشارك في النسخة الاستثنائية الحالية 15 فريقا تمثل فرق غرب القارة بعد انسحاب الوحدة الإماراتي بسبب إصابة عدد من عناصره بفيروس كورونا.

وضمن الأهلي التأهل إلى دور الـ16 بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط بفوزه الاثنين الماضي على الشرطة العراقي 1-0 في المجموعة الأولى، حيث إن المجموعة تضم 3 فرق فقط بعد انسحاب الوحدة الإماراتي وسحب نقاطه، وسيتأهل منها فريقان، أحدهما الأهلي، فيما تبقى البطاقة الثانية حائرة بين الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني اللذين يتشاركان الرصيد بنقطة واحدة فقط.

كما انتزع حامل اللقب، فريق الهلال، صدارة المجموعة الثانية واقترب من التأهل إلى دور الـ16، بفوزه الثمين على منافسه في الصدارة فريق باختاكور الأوزبكي 2-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط.

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وبقي باختاكور ثانيا برصيد 6 نقاط، وشباب الأهلي دبي ثالثا بثلاث نقاط، وشاهر خودرو الإيراني أخيرا بدون رصيد من النقاط.

وتصدر النصر مجموعته الرابعة بفوزه على سباهان أصفهان الإيراني 2-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، متقدما على السد القطري الثاني بنقطتين، فيما يملك سباهان 3 نقاط، والعين نقطة وحيدة.

وعلى الرغم من خسارته أمام بيرسبوليس الإيراني 0-1بقي الفريق السعودي الرابع، التعاون، متصدرا مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الدحيل القطري، يليهما في المركز الثالث بيرسبوليس برصيد 3 نقاط، وأخيرا الشارقة الإماراتي برصيد نقطة واحدة.

مباريات الفرق السعودية في الجولة الرابعة