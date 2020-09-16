العواجي في اجتماع حكام آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخامس من نوفمبر المقبل، موعدا للاجتماع الثاني للجنة (عن بعد)، والذي سيشارك فيه عضو اللجنة ممثل الاتحاد السعودي للعبة مرعي العواجي، لمناقشة جدولة الدورات المقبلة بعد تأجيل عدد من البطولات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وسيتم خلال الاجتماع مناقشة دورات مدربي الحكام وتطوير الحكام.

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