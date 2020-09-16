شكرا لقرائتكم خبر مدرب الأهلي: الهلال لا يهمني وسنمضي بعيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال فلادان الذي ضمن فريقه التأهل إلى دور الـ16 بالفوز على الشرطة العراقي نفسه 1-0 الاثنين الماضي»مباراة اليوم ستكون صعبة، واجهنا مشاكل بسبب إصابات عدد من اللاعبين، ورغم ذلك حققنا 6 نقاط جعلتنا متصدرين للمجموعة، واليوم سندفع بعدد من اللاعبين الذين تم شفاؤهم من الإصابة، كما سنمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشبان».
وعن إمكانية مواجهة الهلال في الدور المقبل، قال « لا تهمني مواجهة الهلال أو غيره، أنا أركز على فريقي وأريد الفوز بغض النظر عن اسم الخصم القادم».
من جهته أكد صاحب هدف المباراة الماضية، الألماني ماركو مارين، أن الفريق يسعى دائما للانتصار.
وعن جاهزيته قال «سأكون أفضل بدنيا مع لعب العديد من المباريات، خصوصا أني كنت غائبا منذ 6 أشهر وكان اللقاء الماضي الأول لي بعد العودة من الإصابة».
يذكر أن فوز الأهلي اليوم سيضمن له الحلول أولا في مجموعته.
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