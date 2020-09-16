صائد الأرقام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدفيه في سباهان الإيراني أمس بالجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا بالدوحة، زاد عبدالرزاق حمد الله أرقامه الخاصة مع النصر، فعقب تتويجه قبل أيام هدافا لدوري المحترفين برصيد 29 هدفا للمرة الثانية على التوالي، تصدر هدافي النسخة الحالية لأبطال آسيا برصيد 4 أهداف، كما سجل في 7 مباريات متتالية بالبطولة 8 أهداف، ورفع أهدافه مع النصر إلى 91 هدفا.

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