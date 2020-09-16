شكرا لقرائتكم حسين الشحات يظهر في مران الأهلي ..ومران استشفائى للأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل بداية المران، واجتمع فايلر بالشحات في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على حالته وبرنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته، وخاض حسين الشحات ومحمد محمود، لاعبا الفريق جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية مع بداية المران المسائي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وانضم الثنائي إلى تدريبات الفريق البدنية، تحت إشراف توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق.

واستكمل الثنائي الشحات ومحمود تدريباتهما التأهيلية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ويخوض الثنائي المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريبات البدنية قبل انتظامهما تدريجيًّا في تدريبات الكرة الجماعية.

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وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز تدريبات بدنية واستشفائية، على هامش المران، وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية مع الفريق، قبل أن ينتظموا في مران استشفائي بشكل منفرد في «الجيم» بعيدًا عن تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.