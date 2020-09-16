شكرا لقرائتكم فايلر يمنح هذا الشاب الأهلاوى مقعد الحارس الثالث فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى حمزة علاء، حارس مرمى فريق الشباب، لتدريبات الفريق الأول، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وانتظم علاء في تدريبات حراسة المرمى تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق، وحرص الجهاز الفني على تصعيد حارس الشباب لتعويض النقص العددي بغياب علي لطفي، حارس مرمى الفريق والذي أصيب بفيروس كورونا.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء جانبًا من التدريبات الفنية والبدنية، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وحرص رينيه فايلر على عقد جلسة مع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل بداية المران، واجتمع فايلر بالشحات في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على حالته وبرنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته، وخاض حسين الشحات ومحمد محمود، لاعبا الفريق جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية مع بداية المران المسائي للفريق.

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واستكمل الثنائي حسين الشحات ومحمود تدريباتهما التأهيلية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، ويخوض الثنائي المرحلة الأخيرة من التأهيل والتدريبات البدنية قبل انتظامهما تدريجيًّا في تدريبات الكرة الجماعية.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز تدريبات بدنية واستشفائية، على هامش المران، وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية مع الفريق، قبل أن ينتظموا في مران استشفائي بشكل منفرد في «الجيم» بعيدًا عن تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.