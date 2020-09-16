شكرا لقرائتكم "راضى بابا بمليون يورو".. عقبة أسرية فى طريق يوسف بلايلى إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت مفاوضات مسئولو النادى الأهلى، جارية مع نظرائهم بأهلى جدة السعودى من أجل حسم صفقة انتقال يوسف البلايلى جناح الفريق السعودى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الصفقة تشهد شد وجذب بين الطرفين بسبب المقابل المادى الذى اشترطه مسئولو النادى السعودى للإستغناء عن خدمات البلايلى.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" عن الكواليس المادية للصفقة، حيث أكد أن اللاعب يحصل على راتب قيمته 3 مليون و300 ألف يورو خلال فترة تعاقده مع الفريق السعودى والتى تنتهى فى 2022، فضلاً عن حصول والد يوسف البلايلى على عمولة بقيمة مليون يورو حتى يُنهى صفقة إنتقال نجله من الترجى التونسى لأهلى جدة، لاسيما وأن الصفقة سبق وكبدت خزينة النادى السعودى 3 مليون يورو، الأمر الذى جعل مسئولو أهلى جدة يبالغون فى القيمة المادية لإنتقال البلايلى للأهلى المصرى، من أجل تعويض ما تم سداده.

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تابع المصدر فى تصريحاته، إن الأهلى فى البداية عرض مبلغ مالى ضئيل جدًا لا يتناسب مع حجم اللاعب، وما اشترطه أهلى جدة السعودى، ثم عادت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن الفريق السعودى وضع حد أدنى لإبرام الصفقة بمبلغ لا يقل على 2.5 مليون يورو، بخلاف راتب اللاعب والعمولة التى سيحصل عليها والده.

ودخل النجم الجزائرى، فى مشاكل مع إدارة أهلى جدة السعودي، بعد رفضه العودة إلى السعودية، بعد عودة منافسات الدوري السعودي، عقب توقف استمر أكثر من 4 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويرغب الأهلى، فى ضم يوسف البلايلى، لتعويض رحيل النجم رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى فريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.