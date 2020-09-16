شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. أنطوى يقود بيراميدز.. وكابو فى هجوم دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه، الذى يخوض مباراة وادى دجلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - عبد الله السعيد - طارق طه - إبراهيم حسن- محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - دودو الجباس Advertisements

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه الرسمى، لمواجهة بيراميدز المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وطالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مجدداً وإستعادة التركيز وإستغلال أنصاف الفرص لعبور مباراة الليلة بالنقاط الثلاث لتحسين مركز الفريق في جدول المسابقة في المقابل يسعى الكرواتى انتى تشاتيتش المدير الفني لبيراميدز لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده منذ الخسارة من الزمالك حيث تلقى ثلاثة هزائم متتالية دفعته للمركز الرابع بالمسابقة ويأمل في تجاوزها وإستعادة الانتصارات الغائبة.