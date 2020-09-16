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بسنت حميدة تحقق ذهبية بطولة تشيك لألعاب القوى

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جدة - عمرو شويل استطاعت بطلة المنتخب المصري لألعاب القوى بسنت حميدة أن تحقق انجازاً كبيرا بتحطيم الرقم القياسي المصري والحصول على الميدالية الذهبية والمركز الاول فى لقاء كلادينو الدولي بدولة التشيك وذلك فى سباق 100 متر متفوقة بذلك على ايطاليا التي جاءت فى المركز الثاني و فرنسا التي حصلت على المركز الثالث ويعد لقاء كلادينو الدولي من أهم اللقاءات الدولية السنوية حيث يجتمع فيه ابطال العالم .

 

ووجه الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد التهنئة للاعبة بسنت حميدة وصرح بأنها بطلة واعدة تعمل دائما على رفع مستواها الفني خاصة بعد أن قدمت هذا الأداء الرائع واستطاعت المحافظة على مستواها خلال جائحة .

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وتعد هذه البطولة هى أول لقاء دولي يشارك فيه الاتحاد المصري لألعاب القوى عقب جائحة كورونا ومن المقرر إقامة بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات من الـ 26 وحتى الـ 28 من سبتمبر الجاري ويدير البطولة كابتن احمد حمزة نائب رئيس الاتحاد وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية طبقا للبروتوكول الطبي لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة كان اتحاد العاب القوى تلقى دعوة من التشيك للمشاركة فى البطولة وتعد بسنت حميدة ممثلة فى البطولة.

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