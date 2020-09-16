شكرا لقرائتكم فايلر يحاضر لاعبى الأهلى فى التتش وكريم نيدفيد يخضع لجلسة علاج مائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة للسويسري رينيه فايلر، بحضور اللاعبين والجهاز الفني، تحدث خلالها عن مباراة الاتحاد الماضية، وبعض النقاط الفنية التي يركز عليها اللاعبون في مران اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

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وأدى كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي جلسة علاج طبيعي في «الجيم» وجلسة علاج مائي في حمام السباحة، على هامش المران الجماعي للفريق، ويواصل لاعب وسط الفريق أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة مؤخرًا،

وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب وبرنامجه العلاجي، وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 25 ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.