شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تأهيل ساسى وفاصل تعليمى وفقرة فنية للحراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لفقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق وجاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى أبعدته عن الفريق فى الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للزمالك مدى إمكانية عودة ساسى للمشاركة مع الفريق عقب نهاية الفقرة التأهيلية التى يخوضها ومدى تحسن حالته وإمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية، غدا، من عدمه، فيما خضع لاعبو الزمالك لبعض التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

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وبدأت التدريبات بفقرة بدنية قوية تحت قيادة أحمد عصمت مسئول الأحمال بالفريق، حيث خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون كرة وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة أيمن عبد العزيز، حيث شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وقام طارق يحيي المدير الفني للفريق بإيقاف التدريب في أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات من أجل تنفيذها في المران، خضع الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش"، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي حراس مرمى الزمالك لبعض التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة عمروعبد السلام مدرب الحراس بالفريق وخاض الرباعي فقرة فنية خاصة، شملت التدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية المربع الذهبى، وذلك بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.