شكرا لقرائتكم سموحة يستعيد نغمة بثنائية فى شباك الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق سموحة نغمة الإنتصارات من جديد بعد فوزه الغالى على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصبده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

تقدم السيد فريد لسموحة فى الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد ضربة ركنية نفذها ناصر ماهر بنجاح من الجانب الأيمن ارتقى لها مدافع الموج الأزرق وأخطأها عمر رضوان حارس الجونة لتعلن عن هدف التقدم لسموحة ، وفى الدقيقة 65 أشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة فى وجه عمر رضوان حارس الجونة واحتسب ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الفريق الأزرق يتصدى لها حليمو ويضعها مباشرة فى مرمى محمود الغرباوى الحارس البديل لأبناء البحر الأحمر معلنا عن الهدف الثانى لفريقه ، وفى الدقيقة 74 نجح البديل والتربواليا مهاجم الجونة من إحراز الهدف الأول لفريقه لتشتعل المباراة بعدها ويضغط لاعبو الجونة بغية إدراك هدف التعادل وسط استبسال دفاعى كبير من لاعبى سموحة حتى اطلق طارق مجدى صافرة نهاية اللقاء