شكرا لقرائتكم في 8 مباريات.. حمدالله هداف النصر التاريخي بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الهداف التاريخي لناديه في بطولة دوري أبطال آسيا خلال 8 مباريات لعبها في النسخة الماضية والحالية، سجل فيها ذات العدد من الأهداف ليتفوق على زميله الحالي جوليانو المستبعد من القائمة المشاركة في البطولة بعد استئنافها منتصف الشهر الجاري.

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفي النصر في شباك سابهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء، ليقود فريقه إلى صدارة المجموعة الرابعة، ويرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة الحالية، و8 في مجموع مشاركاته مع أصفر العاصمة السعودية.

ولعب حمدالله (29 عاماً) 5 مباريات في النسخة الماضية، سجل خلالها 4 أهداف في شباك ذوب آهن الإيراني، الوحدة الإماراتي (هدفين) وهدف في مرمى السد القطري بإياب ربع النهائي، وهي النقطة التي توقفت عندها مسيرة ناديه في تلك النسخة.



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وفي النسخة الحالية أحرز هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين 4 أهداف جاءت في شباك السد القطري، العين الإماراتي وأخيراً ثنائية في مرمى سابهان الإيراني.

وسجل جوليانو وصيف حمدالله 6 أهداف في النسخة الماضية في شباك ذوب آهن، الوصل الإماراتي، الوحدة الإماراتي والسد القطري، ولم يهز الشباك في النسخة الحالية عندما خاض مباراتي السد والعين، علماً أنه أحرز هدفاً في مرمى أجمك الأوزبكي في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات.



وشارك الكويتي بدر المطوع مع النصر في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا كانت عام 2011 وضعته ثالثاً في قائمة هدافي النصر، عندما سجل 5 أهداف في تلك النسخة التي وقف فيها قطار النصر عند ثمن النهائي بعد الخسارة أمام ذوب آهن الإيراني 4-1، إذ أحرز المطوع 3 أهداف في مرمى بختاكور الأوزبكي "ذهاباً وإياباً" وهدف في مرمى استقلال طهران وأخيراً في شباك ذوب آهن.



وسجل كل من يحيى الشهري، أدريان ميرزفيسكي وحسين عبدالغني 3 أهداف مع النصر خلال مشاركاته في دوري أبطال آسيا.