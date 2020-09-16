مارتينيس يحرس شباك أستون فيلا أربع سنوات مقبلة

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غادر الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس نادي أرسنال إلى نادي أستون فيلا، في عقد لأربعة أعوام، ضمن صفقة بلغت قيمتها 26 مليون دولار.

لندن: أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي الاربعاء تعاقده مع الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس بصفقة مقدّرة بعشرين مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار أميركي)، قادما من أرسنال.

ووقع الحارس البالغ 28 عاما عقدا لاربع سنوات مع فيلا، بعد مساهمته بإحراز أرسنال لقب الكأس المحلية الموسم الماضي على حساب تشلسي ودرع المجتمع مطلع الحالي ضد ليفربول، لكنه واجه خيار اللعب احتياطيا للالماني برند لينو الغائب لفترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

قال دين سميث مدرب فيلا "نحن سعداء للتعاقد مع حارسنا الجديد ايميليانو مارتينيس. نعرف ما هي مكانته في ارسنال وشاهدنا أداءه الرائع الموسم الماضي عندما كان في عداد الفريق الذي أحرز اللقب".

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تابع "توجهنا نحو إيمي عندما سنحت لنا الفرصة. من النادر شراء حارس عالمي لم يصل إلى عمر متقدم ويمكنه ان يكون لاعبا اساسيا في فريقنا لفترة طويلة".

وانهى مارتينيس ارتباطا دام عشر سنوات مع "المدفعجية"، بعد قدومه من إندبندينتي في 2010، ليخوض 39 مباراة مع الفريق الاول ويتنقل بالإعارة مع ستة اندية.

قال مارتينيس لموقع أرسنال "أشكر الله لقدرتي في الاشهر الاخيرة على إظهار نوعيتي لقاعدة جماهير أرسنال".

ونجا فيلا الموسم الماضي من الهبوط إلى المستوى الثاني بعدما كان في منطقة الهبوط حتى المرحلة قبل الاخيرة من الدوري. امتلك ثاني اسوأ دفاع بعد تلقيه 67 هدفا في 38 مباراة.