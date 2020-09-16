بيرسيبوليس يلحق الهزيمة الاولى بالتعاون

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الدوحة: الحق بيرسيبوليس الايراني الخسارة الاولى بالتعاون السعودي 1-صفر في دوري ابطال اسيا لكرة القدم للموسم الحالي بتغلبه على التعاون 1-صفر الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل شجاعي خليل زاده هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.
وعلى الرغم من الخسارة بقي التعاون متصدرا للمجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري الذي تغلب على الشارقة الاماراتي 2-1 في وقت سابق اليوم، في حين رفع بيرسيبوليس رصيده الى 4 نقاط.
وبعد فترة جس نبض بين الفريقين دامت 20 دقيقة، كانت الفرصة الاولى لمدافع التعاول البرازيلي ياغو سانتوس الذي سدد كرة رأسية قوية مرت فوق العارضة.
وأضاع الأسترالي ميتشيل ديوك أخطر فرص الشوط الأول بعد أن مرره له فهد الرشيدي الكرة فسدد الكرة خطرة على المرمى ارتطمت بالحارس الايراني حمد لاك ومن ثم في القائم لتعود مجددا إلى ديوك الذي سددها مجددا ولكن الحارس أبعدها (34).
ومع الدقيقة (53)، بدأ التعاون في التراجع لمناطقة ما جعل فريق بيرسيبوليس يستلم المبادرة وشن الهجمة تلو الاخرى حتى تمكن مدافعه خليل زاده من احراز هدف المباراة الوحيد اثر تسديدة مستغلا ركلة ركنية (83).
ع ج/ز ر
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