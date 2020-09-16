شكرا لقرائتكم خبر عن رجب وكابو وعبد الكبير يقودون هجوم دجلة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه الرسمى، لمواجهة بيراميدز المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

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فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وطالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مجدداً وإستعادة التركيز وإستغلال أنصاف الفرص لعبور مباراة الليلة بالنقاط الثلاث لتحسين مركز الفريق في جدول المسابقة في المقابل يسعى الكرواتى انتى تشاتيتش المدير الفني لبيراميدز لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارده منذ الخسارة من الزمالك حيث تلقى ثلاثة هزائم متتالية دفعته للمركز الرابع بالمسابقة ويأمل في تجاوزها وإستعادة الانتصارات الغائبة.