شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على الجونة بهدف السيد فريد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق سموحة على الجونة بهدف مقابل للاشئ فى الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرين للدورى ، احرز الهدف السيد فريد من رأسية متقنة فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء بعد ضربة ركنية نفذها ناصر ماهر بنجاح من الجانب الأيمن ارتقى لها السيد فريد وأخطأها عمر رضوان حارس الجونة لتعلن عن هدف التقدم للموج الأزرق .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين ، سيطر عليها لاعبو الجونة إلا أنهم افتقدوا للمسة الأخيرة وخاصة من أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق الذى كان قريبا من إحراز أكثر من هدف فى بداية اللقاء فى الوقت الذى ظهر فيه لاعبو سموحة بشكل منظم حتى نجحوا فى إحراز هدف السبق ، ثم مالوا للدفاع واعتمدوا على الهجمات المرتدة والتى من إحداها كان صلاح محسن وناصر ماهر قريبين من إحراز الهدف الثانى لولا تباطئ اللاعبين ليتصدى حارس الجونة للكرة بسهولة .

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ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لرضا شحاته مديراً فنياً للجونة بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت عقب قرار إدارة ناديه برحيل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للفريق عن منصبه بسبب سوء النتائج والخسارة من الطلائع برباعية وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها رضا شحاته مديراً فنياً للجونة بشكل مؤقت حيث طالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الزحف نحو مراكز الأمان بالمسابقة وإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم في المقابل يطمح أحمد سامى المدير الفني لسموحة في تحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد التعادل مع الزمالك بالوقت القاتل في أول مباراة يقودها فنياً خلفا لحمادة صدقى الذى رحل عن منصبه .