شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تجعل طارق يحيي "الحل الأنسب" لخروج الزمالك من ورطة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء اختيار مرتضى منصور رئيس الزمالك ، لتولى طارق يحيي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول مؤقتاً ، ليثير الجدل بين المتابعين في ظل ارتباط يحيي بالعمل الاعلامى في قناة الزمالك خلال الشهور الماضية، قرار منصور حظى بترحيب كبير من اللاعبين وأغلبية الجماهير البيضاء ، فضلا عن دعم ومساندة فاروق جعفر نجم الزمالك ومصر الأسبق والمستشار الفني لمجلس القلعة البيضاء .

واتفق الجميع على أن تعيين طارق يحيي يعد القرار الأنسب في الظروف الطارئة الحالية بعد الرحيل المفاجئ لكارتيرون ،خاصة مع ضيق الوقت مع الارتباطات المضغوطة في مباريات الدورى ، والاستعداد لمواجهتى نصف نهائي دورى ابطال افريقيا ، وذلك لـ4 أسباب :

1ـ المتابعة الشديدة للفريق الأبيض

يعد طارق يحيي متابعا بدقة لكل أمورالفريق الكروى الأول بالزمالك من خلال عمله رئيسا لقطاعات الناشئين والاعلام بقناة النادى ، فيعرف كل كبيرة وصغيرة في صفوف الزمالك وحالات اللاعبين والأجواء المحيطة بهم من جاهزية او أصابات أو عقود وهذا يختصر وقت كبير يحتاجه اى مدرب أخر يتولى المهمة في التعرف على اللاعبين.



طارق يحيي وتواجده المستمر فى الزمالك

2ـ علاقته المتينة بأغلبية اللاعبين

يتمتع طارق يحيي بعلاقة قوية مع أغلبية لاعبى الزمالك من خلال توليه المهمة من قبل في أماكن مختلفة بالقلعة البيضاء، خاصة نجوم الفريق الكبار شيكابالا وجنش وأبوجبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافى والونش وأوباما وغيرهم من اللاعبين المتواصلين معه بشكل مستمر قبل تولى المهمة



طارق يحيي وعلاقته بلاعبى الزمالك

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3ـ التفاهم مع أمير مرتضى المشرف على الكرة

هناك علاقة قوية تربط طارق يحيي بامير مرتضى المشرف على الكرة ، مما يسهل النجاح في المهمة ، حيث لن يكون هناك مجالا للاختلاف أو الازمات التي تحدث عن الاشتباك بين الأمور الفنية والإدارية مما يجعل هناك أستقرار وهدوء في كواليس المعسكر الأبيض

4 ـ خبراته الكبيرة في الدورى وأفريقيا

خبرات كبيرة وتاريخ طويل لطارق يحيي في الدورى المصرى خلال السنوات الـ 20 الأخيرة بين قيادة فرق المصرى والإنتاج الحربى والطلائع وسموحة والاتحاد السكندرى وبتروجت وغيرها من الفرق يجعله يتمتع بخبرات كبيرة في الدورى وكذلك البطولات الافريقية ، وسيكون له دور خلال مشواره مع الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة .