شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن مصير اتحاد الكرة : اللى هيتقال من الفيفا هنعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن مصير اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة ، سواء بعقد انتخابات أو تمديد عمل اللجنة لا نستطيع أن نحسمه الآن ، قائلا : " منقدرش نقول في انتخابات ولا لأ ، بل سنتبع ما يقال من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " .

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وقال صبحى في تصريحات لليوم السابع ما يقال من الاتحاد الدولى " فيفا " و مضمونه وسننفذه ، وبصفة خاصة نشكر الاتحاد الدولى ، و الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى ظل التعاون معهم ، ونحترم كل المؤسسات الدولية ، و الأكيد أن هناك احترام للقانون المصرى وهو قانون الرياضة ، قائلا :" اللى هيتقال هنعمله "

وتسيطر حالة من الغموض على موقف اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، فى ظل عدم حسم الاتحاد الدولى للعبة مصير اللجنة، وخارطة الطريق الخاصة بها الفترة المقبلة، سواء بالمد أو بإنهاء عملها واللجوء للانتخابات، خاصة أن فيفا هو صاحب حق تحديد المصير فى الجبلاية، والتى يستمر عملها حتى نوفمبر المقبل، بناءً على المد الذى قرره الاتحاد الدولى بأن تستمر اللجنة فى عملها 4 أشهر وذلك خلال يوليو الماضى، على أن يتم خلال هذه الفترة تعديل لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم.