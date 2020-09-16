شكرا لقرائتكم خبر عن السيد فريد يتقدم لسموحة بالهدف الأول فى الجونة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح السيد فريد مدافع سموحه فى التقدم لفريقه فى الدقيقة 38 على حساب الجونة لتصبح النتيجة تقدم الموج الأرزق بهدف مقابل للاشئ فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرين للدورى .

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لرضا شحاته مديراً فنياً للجونة بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت عقب قرار إدارة ناديه برحيل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للفريق عن منصبه بسبب سوء النتائج والخسارة من الطلائع برباعية وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها رضا شحاته مديراً فنياً للجونة بشكل مؤقت حيث طالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الزحف نحو مراكز الأمان بالمسابقة وإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم في المقابل يطمح أحمد سامى المدير الفني لسموحة في تحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد التعادل مع الزمالك بالوقت القاتل في أول مباراة يقودها فنياً خلفا لحمادة صدقى الذى رحل عن منصبه .