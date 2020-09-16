شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد مبلغا ضخما راتبا للمدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، راتبا سنويا ضخما للمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن الفريق أمس وقيامه بفسخ تعاقده مع الزمالك، ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لإدارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن أسهم البرتغالي باتشيكو تأتي في المقدمة نظرا لسابق عمله في الزمالك ونجح باتشيكو في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق الذى لم يتخط الـ 12مباراة، قبل رحيله الي الشباب السعودى.

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من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.

وسيبدأ بديل يحيى فى مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر فى هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى للفريق الأول فى الفترة المقبلة.

وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.