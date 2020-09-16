رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قاد رضا عبدالعال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق اليوم إستعدادا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، و تواجد رضا عبدالعال في تدريبات الفريق وحرص علي مشاهدة اللاعبين والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيا خلال الفترة المقبلة، وبدء المران الأول تحت قيادته.
يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم في تمام الخامسة والنصف مساءا.
ويرى أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا أن أبناء السيد البدوى حجزوا تذكرة الهبوط للقسم الثانى حتى لو فازوا فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، وقال المزين فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام عبر أون سبورت إف إم :" كورونا لعب دور كبير فى تراجع نتائج طنطا وكذلك التفريط فى نقاط مباريات كثيرة مثل مباراتى الزمالك والمصرى البورسعيدى فضلا عن التغييرات الفنية التى تعاقبت على إدارة الفريق".
وتابع أيمن المزين "قررت الرحيل عن طنطا لأنى وجدت نفسى أحارب بمفردى، لا أجد مساندة أو دعم من رئيس النادى أو أعضاء مجلس الإدارة، وجدت اللاعبين يخوضون المباريات بدون روح أو حمية، الروح تظهر خمسة دقائق فى بداية المباراة وتختفى ونبدأ فى تلقى الهزائم، رحلت فى المرة الأولى بعد خلاف مع فايز عريبى رئيس النادى وعلى إثره قرر إقالتى وعندما عدت توقعت أن يكون هناك تغيير فلم أجد شيئاً".
وأكمل المدير الفنى السابق لطنطا "مباراة المقاصة مثلا وجدت اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى جاء لطنطا وبات مع المقاصة فى معسكره يساند لاعبيه رغم أن موقفهم أفضل منا بكثير وعندنا لم يأتى أحد، وجدت الأندية ترصد مكافآت ضخمة للاعبين للفوز بالمباريات فى الأسابيع الأخيرة وفى طنطا لا أحد يشغل باله فقررت الرحيل".
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