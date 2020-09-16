الوقت يداهم الزمالك.. كيف يستعد الأبيض لإفريقيا بعد صدمة كارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تعرض نادي الزمالك لضربة موجعة بالرحيل المباغت لمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أقل من شهر من موعد رحلته إلى المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



الزمالك سيلعب يوم 12 أكتوبر المقبل في الدوري المصري ضد حرس الحدود وسيسافر في اليوم التالي مباشرة لمواجهة الرجاء في المغرب في ذهاب نصف النهائي الإفريقي.

وبرحيل كارتيرون بات الأبيض بلا مدير فني قبل أهم مرحلة في الموسم، حيث يأمل الزمالك للوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2016 والثانية منذ عام 2002.

خطر أكبر من كارتيرون

الوقت يداهم الزمالك، ويشكل ضغطاً كبيراً على إدارة النادي الأبيض بسبب اقتراب مواجهة الرجاء كلما تحركت عقارب الساعة في رحلتها إلى يوم 18 أكتوبر.

نادي الزمالك أعلن نيته التعاقد مع مدير فني أجنبي سريعاً خلفاً لكارتيرون، وأشار مرتضى منصور رئيس النادي إلى تشكيل لجنة لاختيار المدرب الجديد والتفاوض معه في أسرع وقت.

وبات أمام الزمالك أقل من شهر قبل السفر إلى المغرب، ما يعني أن عليه إنهاء ملف المدير الفني خلال أسبوع على الأكثر حتى يتمكن المدرب الجديد من دراسة المنافس المغربي جيداً والتعرف على قائمة الأبيض في مباريات الدوري.

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خطة بديلة

وبتعيين طارق يحيى مديراً فنياً لنادي الزمالك بصورة مؤقتة، قد يتطور الأمر ويستمر في عمله حتى مواجهة الرجاء، وسيرتبط ذلك بقدرة لجنة التفاوض مع المدرب الأجنبي على إنجاز مهمتها خلال أيام.

طارق يحيى قاد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي في الدور التمهيدي أمام ديكاداها الصومالي ومنح الأبيض انتصار كبير (7-0).

لكن المواجهة مع الرجاء المغربي تختلف تماماً في الشكل والمضمون وفي المرحلة الحرجة التي قد تنقل الأبيض إلى النهائي أو تنهي مسيرته في المسابقة.

مرشحون

ويعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك ضمن المرشحين لقيادة الأبيض في نصف النهائي الإفريقي.

كما بات الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد المغربي الذي تمت إقالته منذ أيام مرشحاً بقوة لقيادة الأبيض، نظراً لمعرفته بالرجاء المغربي منافس الأبيض جيداً، ولطبيعة عمله في مصر من قبل مع الأهلي والتتويج معه بلقب الكونفدرالية الإفريقية في عام 2015 كأخر ألقاب الأهلي القارية.