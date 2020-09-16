شوقي السعيد لمصراوي: الزمالك سيتأثر سلبا برحيل كارتيرون.. والبديل الأجنبي الأنسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، أن الفريق سيتأثر بشكل سلبي بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون بديله مدرباً أجنبياً صاحب شخصية قوية.

ورحل المدير الفني باتريس كارتيرون عن الزمالك مساء أمس، الثلاثاء، بعدما قرر فسخ التعاقد مع النادي.

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وقال شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "الزمالك سوف يتأثر سلبيا برحيل كارتيرون ولكن الأمور سوف تسير بشكل طيب في حالة قيام مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدرب قوي خلال الأيام المقبلة وهم قادرين على ذلك".

وأضاف: "عتابي على مجلس الإدارة أنهم قاموا بمنح كارتيرون أكثر من عرض لا يستحقه بتغيير عقده أو البقاء لمدة شهر، ومن يريد الرحيل فليرحل، الزمالك أكبر من أي مدرب وأي شخص".

واختتم السعيد تصريحاته: "أتمنى أن يكون البديل مدرباً أجنبياً صاحب شخصية قوية، ولا أفضل التعاقد مع أي مدرب مصري في هذه المرحلة".