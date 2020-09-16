الشحات ومحمد محمود يعودان للمشاركة في المران الجماعي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شارك حسين الشحات ومحمد محمود لاعبي النادي الأهلي، في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة المقاصة يوم السبت المقبل في الأسبوع الـ28 لمسابقة الدوري.

وشارك الشحات في التقسيمة التي أجراها فايلر خلال المران، فيما شارك محمد محمود في جزء من المران الجماعي.

وغاب الشحات عن النادي الأهلي منذ استئناف بطولة الدوري، بعد خضوعه لجراحة "الفتق الإربي"، فيما غاب محمد محمود لإصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير والناشئ حمزة علاء مرانا قويا.

واستمر غياب الثنائي علي لطفي وياسر إبراهيم، لإصابتهما بفيروس كورونا.

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وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين مطالبا إياهم بنسيان مباراة الاتحاد والتركيز في مباراة المقاصة لحسم بطولة الدوري.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتحاد تدريبات بدنية واستشفائية، قبل أن ينتظموا في مران استشفائي بشكل منفرد في الجيم بعيدًا عن تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأدى كريم نيدفيد، لاعب وسط أدى جلسة علاج طبيعي في "الجيم" وجلسة علاج مائي في حمام السباحة.

ويواصل نيدفيد أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة مؤخرًا.

وتعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري سلبيا دون أهداف، في الأسبوع الـ27، ليتأجل حسم بطولة الدوري.