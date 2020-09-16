الدوري المصري.. الجونة 1 - 2 سموحة.. طرد الحارس عمر رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365
خطف نادي سموحة فوزاً صعباً أمام نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.
تقدم سموحة في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه السيد فريد قبل أن يُعزز محمود عبدالحليم "حليمو" الهدف الثاني، فيما سجل للجونة لاعبه والتر بواليا في الدقيقة 74.
وشهدت الدقيقة 64 وصول الكرة لصلاح محسن، لاعب سموحة على حدود منطقة جزاء الجونة ليتقدم عمر رضوان حارس مرمى الجونة ويتصدى للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء ومن ثمّ يطرد.
وفي الدقيقة 66: نفذّ محمود عبدالحليم "حليمو" الركلة الحرة المباشرة التي حصل عليها سموحة من خارج منطقة الجزاء بعد طرد رضوان، بنجاح في مرمى الغرباوي الحارس البديل.
وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس بفارق الأهداف عن مصر للمقاصة، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 28 في المركز 14.
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