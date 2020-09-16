مران الزمالك.. جلسة طارق يحيى مع بن شرقي.. وتأهيل فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

خضع لاعبو الفريق بنادي الزمالك لبعض التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأت التدريبات بفقرة بدنية قوية تحت قيادة أحمد عصمت مسئول الأحمال بالفريق، حيث خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون كرة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة أيمن عبد العزيز، حيث شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وقام طارق يحيي المدير الفني للفريق بإيقاف التدريب في أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات من أجل تنفيذها في المران.

وعقد طارق يحيى المدير الفني للفريق، جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حالة من الود بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين، حيث تعاهد الجميع على العمل من أجل إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وحرص طارق يحيي على عقد جلسة سريعة مع المغربي أشرف بن شرقي على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

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وشهدت الجلسة منح يحيي بعض النصائح الفنية الهامة للمغربي أشرف بن شرقي خلال المران، من أجل تنفيذها في المباريات المقبلة.

وخضع لاعبو الفريق إلى تحليل "الرابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض المقرر اقامتها على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، لفقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وجاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخضع الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبعض التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وخاض الرباعي فقرة فنية خاصة، شملت التدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية.

ويختتم الفريق الأول لنادي الزمالك غدا الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته الجماعية صباحا على ملعب النادي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.