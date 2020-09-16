سموحة يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق سموحة على الجونة بملعبه بهدف نظيف في الشوط الاول ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز. سجل الهدف الوحيد السيد فريد في الدقيقة 38، في شوط تبادل فيه الفريقان الهجمات ونجح سموحة في استغلال مرتداته بشكل جيد شكلت خطورة على مرمى الجونة صاحب الملعب. شكلت خطورة على مرمى الجونة صاحب الملعب. يذكر ان الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بينما سموحة في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

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