تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الاتحاد

أدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز تدريبات بدنية واستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتشبالجزيرة.
وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية مع الفريق، قبل أن ينتظموا في مران استشفائي بشكل منفرد في «الجيم» بعيدًا عن تدريبات الكرة.
وكان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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