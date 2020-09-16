تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم تحت إشراف فايلر

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيممساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .
وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لمنحالتعليمات وتصحيح الأخطاء والتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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