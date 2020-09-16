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تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم تحت إشراف فايلر

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حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم

مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .

وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لمنح

التعليمات وتصحيح الأخطاء والتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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