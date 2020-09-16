مرعي يطلب إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق بطولة أفريقيا لكرة السلة

اجتمع اليوم الأربعاء عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات باتحاد السلة مع أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر في حضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الادارة ورئيس اللجنة الفنية والعميد وائل لطفي مدير إدارة المنتخبات.

وناقش الحضور آخر استعدادات الجهاز الفني للمنتخب المصري لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الأسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها الفراعنة في مجموعة واحدة

مع المغرب وأوغندا ومنتخب لم يتم تحديده حتى الآن.

وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع على كامل الدعم للجهاز الفني في خطواته الرسمية الأولى وتحقيق كافة الطلبات التي يرغب فيها أحمد مرعي وجهازه المعاون من أجل الاستعداد القوي للمنافسات.

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وأشار مرعي خلال اجتماع اليوم بأن باب معسكر المنتخب مفتوحًا لجميع اللاعبين وأنه يمكن أن يتم اختيار عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة سواء في تجمع جديد ينطلق أيام

24،25،26 من سبتمبر أو بعد انطلاق مباريات دوري المرتبط وأن القائمة التي تم الإعلان عنها منذ أيام ليست نهائية.

وطلب أحمد مرعي إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع حسب ضوابط وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وظروف السفر والطيران في الفترة من 15 لـ 22 نوفمبر، بجانب اجراء اتصالات مع بعض الدول للاتفاق مع إحداهم على استضافة منتخبهم في القاهرة لخوض مباراتين وديتين على أن يتم انتظار الموافقة النهائية من مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن أحمد مرعي أكد انه قرر ضم عمر عزب لاعب نادي سموحة للتجمع الحالي للمنتخب المقام في صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر من 16 لـ 18 نوفمبر.