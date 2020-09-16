سوق الانتقالات | جاريث بيل يعود إلى توتنهام بعد سبع سنوات من مغادرته

يبدو أن علاقة جاريث بيل وريال مدريد أوشكت على النهاية بعد سبع سنوات للجناح الويلزي في ملعب السنتياجو بيرنابيو كانت مليئة بالنجاحات والمشاكل مع النادي الاسباني.

ووفقاً لأغلب المصادر الصحفية في إسبانيا و إنجلترا على حد سواء فإن توتنهام هوتسبير وريال مدريد توصلا إلى إتفاق يقضي بعودة جاريث بيل إلى النادي اللندني الذي لعب له في الفترة ما بين 2007 و 2013.

وذكرت صحيفة “الماركا الاسبانية” أن الإتفاق منتهي بين إدارة توتنهام هوتسبير وإدارة فلورنتينو بيريز من أجل جاريث بيل الذي وقع لريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2013 قادماً من توتنهام في صفقة قياسية تجاوزت الـ 100 مليون دولار.

وكانت أولى مواسم الجناح الويلزي جيدة مع ريال مدريد حيث كان حاسماً في الموسم الأول 2013-14 بتسجيل هدف الفوز في نهائي كأس الملك أمام الغريم برشلونة في هدف تاريخي لا ينسى كما سجل هدف في فوزه فريقه 4-1 بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد.

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واستمر بيل في تسجيل الأهداف الحاسمة مع ريال مدريد حيث كان صاحب الهدف الوحيد في فوز فريقه على مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 في طريق النادي الملكي لتحقيق اللقب أمام أتليتكو مدريد أيضاً في ميلانو.

موسم 2017/2018 ورغم الإصابات وسط الموسم واعتماد زين الدين زيدان على مواهب شابة من قبيل “ماركو أسينسيو” إلا أن جاريث بيل نجح في ترك بصمته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بتسجيل هدفين، أحدهما كان من ركلة مقصية مُذهلة.

وبدأت مشاكل جاريث بيل مع ريال مدريد في آخر موسمين حيث قضى الويلزي أغلب فترات الموسم على مقاعد البدلاء او من المدرجات لغياب أي صلة وصل بينه وبين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ما جعل إدارة الملكي تسعى للتخلص منه.

ورفض بيل في البداية الخروج من المرينجي قبل إتمام عقده الذي ينتهي في يوليو 2022 إلا أن رغبته في المشاركة بجاهزية كبيرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة مع منتخب ويلز غيرت رأيه على ما يبدو.

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