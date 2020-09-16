الميركاتو الصيفي | ثلاث صفقات مقترحة على ليفربول لتدعيم صفوفه

لم يبرم ليفربول سوى صفقة واحدة حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي والمتمثلة في اليوناني الدولي كوستاس تسيميكاس، فيما لا يزال يسعى المدير الفني الألماني يورجن كلوب للتعاقد مع نجم وسط بايرن ميونخ، تياجو ألكانتارا .

واقترحت صحيفة ديلي ميل البريطانية ثلاث صفقات في بعض من المراكز التي يحتاج ليفربول إلى تدعيمها بلاعبين جدد.

كيليان مبابي

لعب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو دورًا محوريًا في البطولات التي حصدها ليفربول في الموسمين الماضيين، حيث أسهم في فوز الريدز على بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19، وكذا الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2019/20.

لكن وبرغم أن فيرمينو لا يزال يُظهر أداءًا جيدًا مع كل من زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فإن قدرته على صناعة الأهداف أو إحرازها قلت في العام الماضي، وقد يكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي هو الخيار الأنسب لكلوب في هذا المركز.

تياجو ألكانتارا

تبدو الخيارات المتاحة أمام كلوب في مركز الوسط قوية بعض الشيء. فهناك فابينيو، جوردان هندرسون، فينالدوم، نابي كيتا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، جيمس ميلنر، الذين يناسبون خطط الألماني.

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ومع ذلك فإن تلك الخيارات تسهم بصورة أكبر في الاستقرار الدفاعي للفريق، ويفتقرون جميعهم إلى الغريزة الهجومية في كثير من الأحيان. ويبدو أن الخيار الأمثل لكلوب في هذا المركز هو تياجو ألكانتارا لما يمتلكه من قدرة على التواجد في كل مساحات خط الوسط.

أداما تراوري

لا شك أن صلاح وماني من أخطر الأجنحة في العالم، وأسهم اللاعبان بالفعل في كل إنجازات ليفربول الأخيرة.

وإذا أصيب اللاعبان أو أي منهما، يستعين كلوب بالسويسري شيردان شاكيري وهو لاعب جيد، لكنه لا يرقى إلى مستوى المصري أو السنغالي، وهو ما يظهر جليا في المباريات حال نزوله إلى أرض الملعب.

ويبرز أداما تراوري نجم وولفرهامبتون كبديل مناسب في هذا المركز، فهو يجيد الاحتفاظ بالكرة، ويتمتع بالسرعة الفائقة التي يعتمد عليها ليفربول في المساحات الواسعة.

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