الميركاتو الصيفي | ميلان يرصد 30 مليون يورو من أجل مدافع فيورنتينا

أصبح ميلان يطارد لاعبين من فيورنتينا وليس لاعبًا واحدًا كما جرت العادة في الأسابيع الأخيرة، فبالإضافة إلى فريدريكو كييزا، فإن الدولي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، بات مطلوبًا في البيت الميلاني.

يقول تقرير من يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن المدير الرياضي لميلان، ريكي ماسارو، التقى بوكيل أعمال ميلينكوفيتش، فالي رمضاني قبل أيام للوصول إلى اتفاق.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يمتلك عقدًا مع فيورنتينا يمتد إلى صيفية 2022 وطالبت إدارة ناديه مبلغ 40 مليون من أجل إطلاق سراحه من العقد المبرم بينهما.

ويعمل ماسارو على تقليل الفجوة بين العرض والطلب إلى 30 مليون، مع إدراج أحد لاعبي أكاديمية ميلان في الصفقة لتسريع عملية المفاوضات، وهو ما قد يؤتي بثماره في الأيام القادمة.

ويعتبر ميلينكوفيتش الذي لعب 96 مباراة بقميص فيورنتينا، أحد أبرز المدافعين في الدوري الإيطالي بالسنوات الأخيرة وكان هدفًا للأندية الإنجليزية في الميركاتو الصيفي الماضي.

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