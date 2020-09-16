سوق الانتقالات | وست بروميتش يُفاجيء أحمد حجازي بضم إيفانوفيتش

عاد المدافع الصربي الخبير “برانيسلاف إيفانوفيتش” إلى الدوري الانجليزي مع حلول نهاية هذا الأسبوع، كأحدث صفقات نادي وست بروميتش البيون، في مفاجأة تبدو غير سارة بالنسبة للمدافع الدولي المصري “أحمد حجازي” الذي كان ينتظر فرصته للعب الأدوار الأولى مع فريق “السمان” لكنه غاب عن اللقاء الافتتاحي أمام ليستر سيتي مطلع هذا الأسبوع قبل أن يتم التعاقد مع “إيفا”.

ومن المُستبعد مشاركة برانيسلاف إيفانوفيتش في مركز الظهير الأيمن الذي تألق فيه مع تشيلسي لسنوات، وذلك بسبب تقدمه في السن، بالتالي سيلعب في منطقة قلب الدفاع، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على حظوظ نجم منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق “أحمد حجازي” للعب بصفة مستمرة مع الفريق الملقب بـ “السمان”.

وانتهى عقد برانيسلاف إيفانوفيتش مع نادي زينت سان بطرسبرج الروسي مع حلول نهاية الموسم الماضي، ليوقع على عقد انتقال حر لنادي وست بروميتش البيون العائد إلى دوري الأضواء والشهرة مطلع هذا الموسم.

وأعلن وست بروميتش عبر بيان رسمي جاء فيه “وقع المدافع الصربي على عقد مدته سنة واحدة مع ويست بروميتش البيون بعد رحيله عن العملاق الروسي زينيت سانت بطرسبرج حيث أمضى المواسم الثلاثة والنصف الأخيرة هناك. وسيرتدي المدافع القميص رقم 20”.

إيفانوفيتش المتحدي

قال برانيسلاف بعد توقيع العقود “الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم. أنا بحاجة لتحدي نفسي وأنا مستعد للتحدي. أنا سعيد حقًا بالعودة هنا وآمل أن أكون ناجحًا مع وست بروميتش. لدي الكثير من الطموحات، وأريد إثبات الكثير من الأشياء. سأقدم كل شيء للفريق”.

وقال رئيس النادي إن إيفانوفيتش – الفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2012- إضافة رائعة لفريقه الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز. ويمكنه ترك بصمته في كل مكان.

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وأضاف “لقد فعل كل شيء في حياته المهنية – لقد كان رائعًا. نحن سعداء بوجوده معنا حيث سيضيف الجودة والخبرة داخل الملعب وخارجه.”

وختم “وقعنا معه لأنه بالإضافة إلى التأثير الذي سيكون له ليس فقط على المدافعين ولكن على الفريق بأكمله من حوله. لهذا السبب استهدفناه كأحد أهدافنا الرئيسية. إنه توقيع رائع بالنسبة لنا.”

وصل إيفانوفيتش (36 عامًا) إلى النادي بخبرات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن استمتع بتسع سنوات مليئة بالكؤوس والإنجازات الهامة في تشيلسي.

وفاز إيفا بثلاثة ألقاب في الدوري الانجليزي، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة 2012 والدوري الأوروبي 2013، وثلاثة كؤوس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنجليزي الخيرية.

وظهر إيفانوفيتش في نهائيات كأس العالم مع صربيا (2010 في جنوب إفريقيا و 2018 في روسيا)، وهو اللاعب الأكثر مشاركة في منتخب بلاده بـ105 مباراة دولية.

يذكر أن الصاعد حديثاً ويست بروميتش ألبيون افتتح الموسم الجديد 2020-21 بالخسارة أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي.