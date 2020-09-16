سوق الانتقالات | الكشف عن سبب ابتعاد سواريز عن يوفنتوس

ذكر تقرير من إذاعة “راديو كاتالونيا” إن الدولي الأوروجوياني ومهاجم فريق برشلونة، لويس سواريز، ابتعد بخطوات كبيرة عن الالتحاق بصفوف يوفنتوس الإيطالي.
وقالت الإذاعة الإسبانية إن سواريز (33 عامًا) كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة، بيد أن مشكلات تتعلق بجوازات السفر حالت دون إبرام الصفقة.
ولن يكون بمقدور ثالث هدّافي برشلونة التاريخيين الحصول على تصاريح العمل وجواز السفر الإيطالي في الوقت المناسب، الذي يخوله من اللعب في صفوف يوفنتوس مع انطلاقة الموسم المقبل.
تقرير راديو كاتالونيا أشار إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا أخرى من الدوري الإنجليزي والأمريكي، ومن المرجح رحيله خلال الأيام القادمة بعد سقوطه من حسابات المدرب رونالد كومان.
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