لاوتارو مارتينيز يحدد شروطه للتجديد مع الإنتر

رغم تبقي 3 أعوام على انقضاء عقد لاوتارو مارتينيز مع الإنتر، فإن عملية تجديد عقد اللاعب وتأمين وضعيته باتت الشغل الشاغل لإدارة النادي وبالأخص المدير الرياضي بييرو أوزيليو.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أصبح خلال عامين فقط داخل أروقة الإنتر، أحد أفضل المهاجمين الواعدين في العالم ووضعه برشلونة على لائحة المطلوبين لتعويض رحيل لويس سواريز المحتمل.

عقد لاوتارو مع الإنتر يتضمن بندًا جزائيًا يبلغ قرابة 110 مليون يورو، ما يهدد مسيرة الهدّاف الأرجنتيني مع النادي لا سيما بعد إقدام باريس صيفية 2017 على دفع 225 مليون يورو للظفر بنيمار من برشلونة.

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ويريد الإنتر تأمين بقاء اللاعب وإبرام عقد جديد خالٍ من الشروط الجزائية لتصعيب عملية انتقاله مستقبلًا، مع زيادة الراتب والحوافز والمكافآت السنوية لتشجيعه على المكوث.

يقول تقرير من شبكة “سبورت ميدياسيت” الإيطالية إن وكيل أعمال لاوتارو اشترط على أوزيليو تحصيل راتب 7 ملايين في الموسم، من أجل التوقيع على عقد جديد.

وهو راتب مقارب لما عرضه برشلونة وريال مدريد بحسب ما قيل في الصحافة الإيطالية، إذ تراوح ما بين 8 و9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

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