الميركاتو الصيفي | أولمبياكوس يُكرر إعارة التونسي ياسين مرياح

كررت إدارة نادي أولمبياكوس اليوناني إعارة المدافع الدولي التونسي “ياسين مرياح” لأحد أندية الدوري التركي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وأعلن نادي ريزا سبور التركي اتمام صفقة التعاقد مع التونسي ياسين مرياح، على سبيل الإعارة حتى الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد الموقع الرسمي للنادي التركي أن ياسين مرياح صاحب ال27 عامًا، وقع على عقود انتقاله بحضور رئيس النادي حسن كارتال، بعدما تجاوز الفحص الطبي بنجاح.

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وأوضحت التقارير الصحفية التركية أن قيمة الصفقة قد وصلت إلى 450 ألف يورو حتى شهر يونيو 2021، لينضم مرياح إلى زميله الدولي التونسي “منتصر الطالبي”.

الجدير بالذكر أن مريح قد انتقل معارًا في ميركاتو يناير الماضي إلى فريق قاسم باشا التركي، وخاض معهم 15 مباراة بالدوري التركي، وساهم مرياح في خروج قاسم باشا بشباك نظيفة في 7 مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي لعب ياسين مرياح 42 مباراة دولية مع منتخب تونس الأول سجل خلالها 3 أهداف.