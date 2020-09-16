أخبار ليفربول | كلوب مُسْتاء بسبب مستقبله!

سئم المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب من كثرة الأسئلة عن مستقبله التدريبي، أين سيذهب بعدما ينتهي مشواره مع الريدز.

وأكد كلوب في وقت سابق أنه سيرحل عن ليفربول بعدما ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي عام 2024، لكن قراره من الممكن أن يتغير مع الوقت.

وقال المدرب الألماني في هذا الصدد: “كثيرون يسألونني هذا السؤال. لم أسمع أحدا يسأل بيب جوارديولا عن مستقبله رغم أن عقده ينتهي العام المقبل”.

وواصل كلوب: “لا يزال لدي 4 سنوات متبقية في عقدي وهي مدة طويلة. كثير قد يحدث خلال هذه الفترة”.

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واختتم: “لو لم أجدد، سأذهب إلى أجازة. حين أترك ليفربول، لن أقبل مهمة جديدة في اليوم التالي. هذا مؤكد. سأستريح عاما بعد ليفربول“.

ونجح كلوب في ما عجز عنه من سبقوه، حيث أعاد لقب الدوري الإنجليزي لليفربول بعد غياب دام لثلاثين عام.

ونال كلوب جائزة أفضل مدرب في العالم العام الماضي بعدما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي كأس العالم للأندية.

ويذكر أن كلوب يقود ليفربول منذ أكتوبر 2015 وتوج مع النادي بأربعة ألقاب.

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