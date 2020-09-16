الميركاتو الصيفي | ليستر سيتي يطلب التعاقد مع جناح روما

قالت شبكة “سكاي سبورتس” إن إدارة ليستر سيتي الإنجليزي اقتربت من إبرام اتفاق رسمي مع نظيرتها في روما الإيطالي، للتعاقد مع اللاعب جنكيز أوندير.
ويعاني اللاعب الدولي التركي من مسألة حجز مكان في التشكيل الأساسي للجيالوروسي منذ انضمامه إليه صيفية 2017 من باشاكشهير بمبلغ قارب 14 مليون يورو.
الجناح الأعسر والذي يمتيز بالسرعة والمهارة، بات مطلوبًا بقوة لدى المدرب الأيرلندي الشمالي براندون رودجرز الذي يشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم.
من المنتظر أن ينتقل أوندير (23 عامًا) إلى ليستر سيتي بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء، وقد تقترب الصفقة من حاجز 20 مليون يورو بحسب التقارير.
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