شعبية قميص ليفربول تتراجع، وآرسنال في المقدمة!

تكبد نادي ليفربول الإنجليزي خسائر مالية، بعدما تراجع عن المركز الأول للقميص الأكثر شعبية في المملكة المتحدة لصالح نظيره آرسنال.

وكان قميص ليفربول الأكثر شعبية من بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكذلك في موسم 2018/19 الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا.

لكن اختلف الوضع تمامًا هذا الموسم، بعدما جاء ليفربول في المركز الثالث خلف كل من آرسنال، وتشيلسي.

حيث زادت الطلبات على قميص آرسنال، وكذلك قميص تشيلسي، بعدما وصلت نسبة الزيادة إلى 84% على القميص الأول للفريقين، بينما انخفض الطلب على القميص الأول لليفربول بنسبة 12% عن العام الماضي.

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وتأتي الأخبار السارة بارتفع مبيعات القميص الثاني لليفربول بنسبة 34% عن العام الماضي، حيث يعتبر الأكثر مبيعًا من نوعه في إنجلترا.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن الجماهير الإنجليزية أنفقت ما يقرب من 24 مليون جنيه إسترليني على قمصان فرق الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ومع انخفاض الطلب على القمصان خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وصلت الخسائر إلى 15 مليون جنيه إسترليني، في ضربة جديدة تزامنًا مع الخسائر التي تعاني منها الأندية بسببب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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